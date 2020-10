Spagna, Luis Enrique verso il Portogallo: "Non so se giocherà CR7 ma l'obiettivo non cambia"

Il commissario tecnico della Spagna Luis Eenrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Portogallo: "Non so se giocherà Cristiano Ronaldo, ma per noi l'obiettivo non cambia, a prescindere che possa essere una motivazione per affrontarlo. Cercheremo di fare le cose meglio del Portogallo, questo è l'obiettivo. L'amichevole mi dà l'opportunità di provare più cose. In questa prima partita darò la priorità ai giocatori che hanno trovato meno spazio. Ma questo non cambia gli obiettivi: vincere ogni partita. La squadra è al di sopra di ogni giocatore. La Nazionale è fatta per giocare in un modo, indipendentemente dai giocatori. L'obiettivo è essere più forti come blocco e sfruttare le individualità. Ho parlato con Kepa e lo vedo molto bene, pronto. Gli errori accadono nella carriera di tutti i giocatori, non è la fine del mondo. E' il momento ideale per dimostrare di che pasta è fatto. Si sta allenando ad un livello molto alto".