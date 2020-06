Spagna, Maradona nuovo ct? Lo sfidante di Rubiales ha un accordo col Pibe de Oro

Secondo quanto riportato dal portale catalano Betevé, il candidato alla presidenza della Federcalcio spagnola Antonio Torres, avrebbe stipulato un pre accordo con Diego Armando Maradona per il ruolo di nuovo ct della Spagna fino al Mondiale del 2022. Il dirigente considera il "Pibe de Oro" come il miglior conoscitore del calcio al mondo e l'intesa comprenderebbe anche l'obiettivo per la Nazionale, ovvero la finale di Qatar2022. In caso di elezione dunque, il nuovo presidente sarebbe pronto a sostituire Luis Enrique in favore dell'argentino attualmente manager del Gimnasia la Plata.