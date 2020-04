Spagna, modificato il regio decreto-legge sui diritti tv: più aiuti agli sport non professionistici

Il calcio professionistico diventa il motore dello sport spagnolo, in un momento di grande difficoltà sul piano economico. A seguito della riunione tra il Consiglio Superiore dello sport, la Liga e la Federcalcio, si è stabilita la modifica al regio decreto-legge sulla vendita dei diritti televisivi: la massima divisione dovrà contribuire al sostentamento delle altre categorie aumentando dall'1 al 2% gli importi derivanti dai diritti televisivi, che verranno distribuiti dalla Federazione alle categorie non professionistiche. Inoltre, lo 0,5% destinato al Consiglio Superiore dello Sport diventerà 1,5% e sarà girato agli sport federali, olimpici e paralimpici. È stato quindi creato un fondo per sostenere lo sport in un "contesto di paralisi" e "mancanza di entrate": il contributo al calcio non professionistico e al resto delle federazioni aumenterà di circa 200 milioni di euro nei prossimi quattro anni.