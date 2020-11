Spagna, Moreno: "Possiamo battere la Germania e qualificarci. Peccato non aver vinto"

Gerard Moreno ha messo a segno il gol della Spagna contro la Svizzera e dopo la gara ai microfoni di TeleDeporte Spain ha detto: “Siamo venuti per la vittoria, la squadra ha avuto delle possibilità ma non è riuscita a concretizzarle. Martedì abbiamo una partita difficile, avremo le nostre opzioni per qualificarci. La squadra arriva e generare occasioni, è così. Abbiamo trovato il gol e siamo andati a cercare il secondo, ma era un po' tardi. Se giochiamo così contro la Germania finiremo per fare gol".