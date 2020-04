Spagna, patto per far ripartire il calcio. E parte dei diritti audiovisivi aiuteranno gli altri sport

Il Consiglio dello Sport, Federcalcio spagnola e Liga sono scese a patti per permettere al calcio spagnolo di ripartire, iniziando con gli allenamenti. Ad ogni modo soggetti all'evoluzione della pandemia di COVID-19 e alle decisioni del Ministero della Salute. Le parti hanno inoltre concordato che parte delle risorse generate dai diritti audiovisivi verranno utilizzate per salvare il resto degli sport federali, olimpici e paralimpici. Inoltre è stato firmato un accordo per la creazione di un fondo di emergenza di 10 milioni di euro a cui sono invitati a partecipare anche enti come l'Assocalciatori, per aiutare i calciatori più in difficoltà. Verrà infine redatto codice di condotta, applicabile ai suoi dirigenti e agli agenti.