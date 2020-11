Spagna, Ramos dopo i due rigori sbagliati contro la Svizzera: "Tirerò anche il prossimo rigore"

Sergio Ramos torna a parlare dei rigori falliti contro la Svizzera, ben due in una sola partita. E dopo averne trasformati 25 di fila. Il recordman di presenze con la Spagna ha dichiarato in vista della partita contro la Germania di questa sera: "Tornare a casa è sempre bello, Siviglia fa bene al mio mood e vederla mi porta sempre tanta felicità. Ho raggiunto le 177 presenze con la Spagna superando una leggenda come Buffon, sono davvero onorato. Un grande riconoscimento per me dopo tanti anni di sacrifici, un premio per aver abbracciato tutte le sfide possibili. Ripenso a quando correvo tra le strade di Siviglia, ore di lavoro in silenzio con la gente che mi dava sempre tanto affetto. Ma non potevo immaginarmi di arrivare tanto in alto. Ovviamente batterò il prossimo rigore, non la pensassi così non sarei più me stesso. Tutto è sempre condizionato dal tuo stato mentale e dalla sicurezza in te stesso. Chiaro che se non dovessi sentirmela di tirare il prossimo, lo lascerei tranquillamente ad un altro compagno".