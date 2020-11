Spagna, Reguilon: "Tanta concorrenza. Arrivare qui è difficile ma restare lo è ancora di più"

Il difensore della Spagna Sergio Reguilon ha raccontato la sua esperienza in Nazionale ai microfoni di Onda Cero: "Qui in nazionale tendo a stare con Ramos, Llorente, Kepa, Inigo Martinez e Morata. I tavoli sono dai sei persone a causa del Covid. Ogni volta mi sento più integrato qui. C'è molta concorrenza in Nazionale per il ruolo di terzino sinistro, ecco perché sono molto felice di essere sempre convocato. Arrivarci è difficile ma restare lo è ancora di più".