Spagna, ripresa Liga ormai ufficiosa. Ma non c'è ancora una data per gli allenamenti di squadra

vedi letture

Nonostante la ripartenza della Liga venga ormai considerata ufficiosa (12 giugno), in Spagna non c'è ancora una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti di squadra. Ne ha parlato, proprio oggi, il Ministro per la Salute Salvador Illa: "Studieremo come fare, perché ad oggi non è stata ancora presa nessuna decisione in merito", le sue parole riportate da As dopo il Consiglio dei Ministri.

I club della Liga continuano così a lavorare presso i rispettivi centri sportivi divisi in gruppi di massimo dieci giocatori, con un parziale distanziamento e contatti limitati tra compagni di squadra.