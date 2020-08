Spagna, sarà Girona-Elche la finale playoff per assegnare l'ultimo posto alla Liga

Sarà Girona-Elche la finale playoff per la promozione in Liga. Superati Almeria e Saragoza. Primo round in scena giovedì 20 agosto alle 22, in casa dell'Elche. Ritorno a Girona il 23 alla stessa ora.