Spagna, seconda divisione: Huesca vince il torneo. In sospeso playoff e retrocessioni

vedi letture

Si è giocata l'ultima giornata di Segunda Division spagnola con l'Huesca che scavalca il Cadice e vince il campionato. Entrambe avevano conquistato in anticipo la promozione. Ai playoff certe della qualificazione Saragoza, Almeria e Girona mentre per l'ultimo posto si attenderà l'esito di Deportivo-Fuenlabrada, rinviata a data da destinarsi per i casi positivi al coronavirus individuati in sei giocatori degli ospiti. Per questa ragione è in sospeso anche la questione retrocessioni, dove sono note le discese di Numancia, Extremadura e Racing Santander.