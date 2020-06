Spagna, si riparte stasera con 45' di Rayo-Albacete. L'incontro fu sospeso per insulti a Zozulya

La stagione spagnola ripartirà ufficialmente stasera, con un incontro di Segunda Division. Anzi, una parte di incontro: Rayo Vallecano-Albacete riprenderà dal secondo tempo, dopo che i primi 45' sono stati giocati lo scorso 15 dicembre. La partita è stata sospesa per un episodio singolare: i cori discriminatori da parte dei tifosi di casa verso Roman Zozulya. L'attaccante ucraino è stato preso di mira per le sue simpatie di estrema destra (per non dire naziste), in deciso contrasto con l'anima "rossa" del quartiere popolare delle Vallecas di Madrid. Il giocatore, peraltro, passo nel gennaio 2017 proprio al Rayo dal Betis con i tifosi che si ribellarono all'acquisto al punto da costringere il club a fare dietrofront. Zozulya è pertanto rientrato al Betis a marzo e a settembre 2017 ha firmato per l'Albacete.

Per la cronaca, la parte restante di Rayo-Albacete si sarebbe giocata a prescindere a porte chiuse per decisione del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Il Rayo Vallecano, inoltre, è stato sanzionato con una multa da 18.000 euro.