Spagna-Svizzera 1-0, le pagelle: Fati non brilla, de Gea sicurezza, elvetici in affanno

Spagna-Svizzera 1-0

Marcatore: 15' Oyarzabal

SPAGNA

de Gea 7 - Compie una sola parata decisiva, ma fa sentire costantemente la sua presenza intervenendo con ottimo tempismo per sventare i palloni alti.

Jesús Navas 6,5 - Contribuisce alla manovra offensiva spingendo costantemente sulla fascia. Sforna diversi cross a beneficio degli attaccanti, soprattutto nel primo tempo.

Ramos 6,5 - Amministra senza troppi problemi di fronte all'attacco svizzero, non particolarmente agguerrito. L'esperienza la fa da padrona.

Pau Torres 6 - Presidia con ordine il centro della difesa anche quando il compagno si prende la libertà di avanzare seguendo la manovra offensiva.

Gayà 6 - Rischia un pasticcio nei primissimi minuti con un retropassaggio mal calibrato, ma trova subito la quadra offrendo una prestazione di sostanza.

Merino 6 - Si fa trovare pronto quando si tratta di scambiare in velocità sulla trequarti avversaria, arpiona il pallone dell'1-0 servendo poi Oyarzabal. Alla distanza perde un po' di lucidità.

Busquets 6,5 - Come sempre mette intelligenza in ogni giocata a centrocampo, interpretando ottimamente i ritmi della manovra della Spagna.

Olmo 6 - Prestazione un po' incostante ma contraddistinta da alcuni spunti positivi. Si dimostra duttile nell'adattarsi ai diversi assetti che Luis Enrique cambia nel corso della gara. Dal 13' s.t.: Canales 5,5 - Qualche iniziativa interessante, ma nel complesso risulta un po' incostante.

Ferrán Torres 6,5 - Così come il compagno, traduce bene in campo i dettami tattici di Luis Enrique. Va vicino al gol ma il suo colpo di testa non sorprende Sommer. Dal 44' s.t.: Rodri n.g.

Oyarzabal 7 - Nonostante gli appena 23 anni gioca con la sicurezza di un veterano. Non lascia scampo a Sommer in occasione del vantaggio, mentre nella ripresa il portiere svizzero gli nega due volte la gioia del raddoppio. Dal 29' s.t.: Gerard Moreno 6 - Gli capita l'occasione del raddoppio: si coordina molto bene in mezza rovesciata ma il pallone si impenna oltre la traversa.

Fati 5,5 - Accenna qualche giocata in velocità ma non brilla particolarmente. Ci si aspetta molto da lui e dal suo talento cristallino ma non bisogna dimenticare che non ha nemmeno 18 anni. Dal 13' s.t.: Traoré 6 - Appena entrato sembra una furia inarrestabile, compie alcune accelerate che lasciano disorientati i difensori svizzeri. Con il passare dei minuti, però, Rodríguez gli prende le misure limitandone sensibilmente l'ardore.

SVIZZERA

Sommer 6,5 - Salva diverse volte la porta della Svizzera, ma in avvio di gara gioca forse con un po' troppa sufficienza, commettendo qualche avventatezza come il passaggio in verticale all'interno dell'area che regala il vantaggio alla Spagna.

Widmer 6 - Prende spesso l'iniziativa cercando di sfondare sulla corsia di destra, ma i suoi cross riescono raramente ad impensierire la difesa di casa. Da premiare l'impegno. Dal 42' s.t.: Gavranovic n.g. - Ha pochissimi minuti per cercare di riaccendere le speranze svizzere.

Elvedi 6,5 - Fa buona guardia su un Fati non particolarmente ispirato, ma pur sempre minaccioso quando si invola verso l'area palla al piede. Attento.

Schär 6 - La difesa svizzera si trova spesso schiacciata negli ultimi metri, ma non perde mai la lucidità cercando sempre di intervenire in modo pulito.

Rodríguez 6,5 - Ha di che preoccuparsi dopo l'ingresso del pericoloso Traoré, ma riesce a controllare le sue accelerate e alla lunga il possente attaccante perde mordente.

Benito 5,5 - Va vicinissimo al vantaggio trovando però una grande risposta di de Gea. Meglio in fase di spinta piuttosto che in copertura. Dal 36' s.t.: Zuber n.g. - Non lascia il segno.

Sow 5,5 - Non trova gli spazi giusti per esprimersi a centrocampo e spesso finisce per commettere falli non necessari. Dal 16' s.t.: Vargas 6 - Cerca di dare qualche soluzione offensiva in più, tuttavia la manovra della Svizzera resta imprecisa.

Xhaka 6 - Sempre presente sia in difesa che in fase di costruzione, è protagonista in negativo dell'episodio del vantaggio spagnolo ma la sua prestazione è più che generosa.

Freuler 5,5 - Non si mette mai realmente in evidenza, i marcatori spagnoli riescono a limitarne bene il raggio d'azione. Dal 41' s.t.: Fernandes n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Seferovic 5,5 - Poco servito, quasi mai pericoloso. Serata in ombra per l'ex Fiorentina.

Mehmedi 6 - Ha il merito di provarci con costanza, ma raramente le sue accelerate si traducono in azioni pericolose per la porta di de Gea. Dal 15' s.t.: Shaqiri 6 - Entra bene in partita e dà maggior dinamicità alla manovra offensiva senza trovare però il colpo del pareggio.