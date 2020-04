Spagna, Tebas aderisce al protocollo: da lunedì 4 maggio riprenderanno le attività in Liga

La Liga ha approvato il protocollo sanitario fornito dal ministero della Salute per la ripresa del calcio. Javier Tebas, presidente della Federcalcio spagnola, ha aderito al documento con tutte le norme da rispettare per poter tornare a giocare: lunedì 4 maggio, come riportato da AS, le squadre potranno di nuovo allenarsi, mentre nel mese di giugno si scenderà in campo per portare a termine la stagione. Domani ci sarà un altro incontro tra il Consiglio superiore dello Sport (CSD) e l'Assocalciatori spagnola (AFE), per poter risolvere gli ultimi dubbi a riguardo, ma salvo complicazioni lunedì le squadre potranno ritrovarsi nuovamente presso i centri sportivi.