Spagna, Traore l'uomo del momento. Velocità e olio per neonati: "Così nessuno mi afferra"

Adama Traoré ha esordito con la nazionale maggiore spagnola nell'amichevole giocata ieri contro il Portogallo a Lisbona. Il calciatore del Wolverhampton ha destato un'ottima impressione e in conferenza stampa ha parlato delle sue emozioni: "Luis Enrique mi chiede di dare sempre il massimo, soprattutto tatticamente. Cerco di rendermi utile. Lo ringrazio per la fiducia e ringrazio lo staff per quello che ha fatto per me".

Marcatura speciale e contromisure: "Mi fa piacere, se ho tre persone addosso vuol dire che ci sono compagni liberi. Cerco sempre di trarre il massimo profitto. Tutti sanno dell'olio per neonati che uso sulle braccia: lo metto perché così non possano afferrarmi e procurarmi lesioni".

Velocità da centometrista: "Mi piacerebbe mettermi alla prova sui 100 metri, ma non l'ho mai fatto. L'ho misurato con un'applicazione. Sul campo i preparatori fisici sono sorpresi per la mia facilità di corsa".