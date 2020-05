Spagna, via libera alla ripresa degli allenamenti. LaLiga: "Vogliamo ripartire a giugno"

Ripartono gli allenamenti in Spagna. Con un comunicato, la Liga ha reso noto che questa settimana i club di prima e seconda divisione torneranno in campo dopo aver ricevuto l'ok dal Ministero della Salute.

Tutti i club dovranno seguire il protocollo denominato 'Return to Training', che prevede visite mediche, allenamenti individuali e poi, successivamente, quelli collettivi finalizzati alla ripresa delle gare. "Tali misure - si legge - prevedono un periodo di circa un mese con fasi diverse che, in ogni caso, saranno soggette al processo di declassamento istituito dal Governo. Pertanto, insieme ai controlli medici, è stato progettato un ritorno scaglionato all'allenamento che partirà con l'allenamento individuale e proseguirà con l'esercizio di gruppo prima del ritorno alla competizione prevista per giugno".

LaLiga ha poi voluto sottolineare l'importanza, anche in termini economici, del ritorno dei due principali campionati: "Il ritorno al lavoro dei professionisti del calcio comporta la riattivazione di un settore economico molto rilevante che contribuisce all'1,37% del PIL e genera 185.000 posti di lavoro".