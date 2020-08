Spalla infortunata, gli avversari lo tartassano: i medici cospargono Traore di olio per bambini

L'infortunio alla spalla rimediato lo scorso dicembre durante la sfida con il Tottenham ha costretto Adama Traoré a utilizzare una speciale stecca realizzata su misura. Ma non è bastato per aiutare il velocissimo esterno destro a proteggersi dagli attacchi degli avversari, che spesso si aggrappano a lui sollecitando quella parte del corpo che ancora oggi gli fa male. Così, lo staff medico del Wolverhampton si è inventato una nuova protezione: il giocatore ex Barcellona, ieri, ha cosparso le sue possenti braccia di olio per bambini: "Lubrificare le sue braccia lo rende più difficile da catturare per gli avversari e aiuta a prevenire ulteriori danni", ha detto una fonte del club inglese.