Spartak Mosca, Kokorin parte per le Maldive senza l'ok del club: cessione più vicina

vedi letture

Roma e Fiorentina sono due dei club interessati ad Aleksander Kokorin. L'attaccante russo negli scorsi giorni è andato allo scontro col suo attuale club, lo Spartak Mosca, partendo in anticipo per alcuni giorni di vacanza alle Maldive senza attendere la fine di dicembre come richiesto dalla società. Adesso il giocatore potrebbe partire per circa 5 milioni di euro, anche se il Sochi, sua ex squadra, potrebbe provare a prenderlo con la formula del prestito vista la rottura totale tra il calciatore e lo Spartak. A riportarlo è il sito russo Metaratings.ru.