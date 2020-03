Sporting, Figo apre ad un ritorno: "Ma solo per fare il presidente"

vedi letture

In un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese A Bola, Luis Figo apre all'opportunità di tornare allo Sporting Lisbona, ma solo a una precisa condizione: "Lo Sporting non sarà mai fuori dalla mia vita. Non ho mai messo da parte la possibilità di tornare indietro. Dipende sempre dal momento e dalle occasioni che possono nascere. Ma non mi viene in mente di avere un'altra posizione nello Sporting oltre a quella del presidente".