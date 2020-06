Sporting Lisbona, stagione finita per Vietto a causa di una lussazione alla spalla

Brutte notizie per lo Sporting Lisbona. Il club portoghese infatti nell'ultima gara di campionato contro il Paços de Ferreira ha perso Luciano Vietto per infortunio e gli ultimi esami hanno evidenziato una lussazione alla spalla destra per l'ex Villarreal che pertanto non potrà più giocare in questa stagione.