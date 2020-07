Sporting-Mihajlovic, contenzioso aperto: e i portoghesi ora rischiano la licenza UEFA

Lo Sporting CP rischia l'esclusione dalle coppe europee. Il tecnico serbo, che ha diritto a un risarcimento di 3 milioni per la risoluzione unilaterale del contratto da parte del club nel 2018 ha dichiarato di non aver ricevuto alcun pagamento. Lo Sporting,lo scorso 30 aprile, ha risposto con un comunicato nel quale afferma di aver provveduto al pagamento compresi gli interessi e il contributo alle spese legali, sottoponendoli naturalmente alle imposte. Il tecnico serbo, pur riconoscendo il pagamento effettuato, ha dichiarato di ritenere che gli sconti applicati da Sporting CP Futebol, SAD non fossero dovuti, con l'intenzione di ricevere l'importo imposto dal TAS come importo netto. Secondo quanto riportato da A Bola, lo Sporting è tenuto a saldare il conto con Mihajlovic per altri 750mila euro e ha tempo fino a venerdì. Il rischio è quello di vedersi negata la licenza UEFA, considerando anche un debito in sospeso con lo Slovan Bratislava per il trasferimento di Andraz Sporar.