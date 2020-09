Squadra che vince non si cambia: il Liverpool sfida Bielsa coi big. Le formazioni dell'esordio

vedi letture

Il Liverpool campione in carica in Inghilterra si prepara all'esordio in Premier League. Una formazione che ricalca molto quella che ha vinto l'ultimo storico titolo, dall'inizio c'è Wijnaldum che è obiettivo sensibile del Barcellona di Koeman. Dall'altra parte c'è il Leeds United di Marcelo Bielsa, ritornato in Premier.

Liverpool Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane.

Leeds Meslier, Ayling, Koch, Struijk, Dallas, Phillips, Klich, Harrison, Hernandez, Costa, Bamford.