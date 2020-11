St. Pauli va (ancora) controcorrente. Dal prossimo anno il materiale tecnico sarà autoprodotto

Che il St. Pauli rappresenti un’eccezione nel mondo calcistico è cosa nota. Il club di Amburgo, che milita in Zweiteliga, è infatti da sempre in prima linea nella lotta contro razzismo, omofobia e sessismo oltre che per il coinvolgimento dei propri tifosi nei processi decisionali. Ma dalla prossima stagione farà un altro passo in questo senso decidendo che dal prossimo anno il materiale tecnico sarà autoprodotto. I dirigenti del club tedesco hanno spiegato che questa scelta è arrivata a causa delle difficoltà di trovare un’azienda che potesse offrire prodotti efficienti, durevoli e trasparenti e che nessuna di quelle interpellate era in grado di soddisfare le aspettative della società.

Dalla prossima stagione quindi le maglie e tutti gli altri prodotti legati al club saranno firmati DIIY (Do It Yourself, ovvero fai da te), il marchio appositamente ideato dal St. Pauli. “Durante l’assemblea generale del 2016 ci è stato chiesto di trovare un fornitore che rispetti la sostenibilità ambientale e il commercio equo e solidale. Ma non ne abbiamo trovate e così abbiamo deciso di creare il nostro marchio. Vogliamo dimostrare che questi valori non sono incompatibili con qualità e prestazioni. -ha spiegato il direttore commerciale Bernd von Geldern – Purtroppo non eravamo in grado di commercializzare l’acronmo DIY e così abbiamo aggiunto un’altra I (che graficamente sarà capovolta assomigliando a un punto esclamativo NdR)”.