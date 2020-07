Stam sprona i giocatori citando Istanbul: "Io c'ero, si possono recuperare tre reti di svantaggio"

Il tecnico del Cincinnati, Jaap Stam, cita la notte di Istanbul 2005 per caricare i suoi giocatore. L'olandese era in campo quella sera che vide il Liverpool recuperare in finale di Champions League tre reti a un Milan che aveva la vittoria in tasca, soffiandogli di fatto la coppa dalle grandi orecchie: "Posso capire i giocatori perché anche io da calciatore mi sono trovato in situazioni simili. Non sempre le cose vanno come vorresti. Quando subisci gol c'è sempre molto rammarico, specialmente se vai sotto 3-0. Nella testa dei giocatori scatta qualcosa e diventa difficile recuperare da uno svantaggio del genere. Mi sono trovato a giocare partite in cui ero in vantaggio 3-0 e in sei minuti mi sono ritrovato sul 3-3. Sono cose che succedono anche alle migliori squadre in Europa. Nel calcio devi restare sempre positivo. I calciatori devono reagire sempre in modo professionale". Le dichiarazioni sono arrivate in seguito alla partita persa dalla sua squadra contro il Columbus Crew per 4-0.