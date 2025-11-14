Stampa portoghese durissima con CR7: "Deplorevole. Dovrebbe vergognarsi"

Critiche durissime dal Portogallo nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse è il grande sconfitto nella notte di Dublino, con l'espulsione rimediata per una gomitata a Dara O'Shea e uscita di scena applaudendo polemicamente il pubblico irlandese, prima di prendersela anche con i membri dello staff avversario.

Nell'editoriale di "A Bola" a firma Hugo Vasconcelos il titolo è inequivocabile: "Cristiano dovrebbe vergognarsi". All'interno dell'articolo si legge: "Quello che ha fatto il capitano portoghese è stato deplorevole. E non solo per l'aggressività, perché perdere la calma in un momento di frustrazione può succedere, anche se non dovrebbe. La parte peggiore è stata la reazione, tutta la farsa: dal pianto, come se l'irlandese che ha ricevuto la gomitata stesse fingendo, allo scuotimento della testa, come se non capisse cosa stesse succedendo, agli applausi del pubblico, come se la colpa della sua espulsione fosse loro, e non sua."

Vasconcelos ha inoltre sottolineato il pessimo comportamento di Ronaldo alla vigilia della partita, con delle dichiarazioni provoicatorie: Cristiano Ronaldo ha 40 anni. Nella conferenza stampa di mercoledì, ha passato il tempo a provocare i suoi rivali, l'allenatore irlandese e il pubblico. Ha creato un'atmosfera che non poteva controllare. Ha commesso un errore. Il minimo che potrebbe fare è scusarsi, ma quello che dovrebbe davvero fare è vergognarsi".