Stasera Barcellona-Siviglia, Mundo Deportivo carica l'attesa: "Partidazo"

Stasera il Barcellona scenderà in campo contro il Siviglia nel big match di giornata in Liga. "Partidazo", titola in prima pagina Mundo Deportivo, raccontando di una gara di alto livello, tra due big del calco spagnolo, entrambe imbattute fin qui in campionato. In blaugrana potrebbe debuttare Dest.