Stasera il Klassiker. Il Bayern scrive in italiano: "Sosteneteci tutti alle 18,30"

Tutti guardano la Bundesliga. Lo sanno benissimo in Germania, ove questo pomeriggio alle 18,30 andrà in scena il big match tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, il Klassiker ricco di storia e anche di spunti di attualità perché mette di fronte primi e secondi in classifica. I gialloneri, infatti, inseguono il Bayern con 4 punti di ritardo: vincere, per la squadra di Flick, vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sull’ottavo Meisterschale consecutivo, il trentesimo in assoluto. Sarà per questo che il Bayern chiede il sostegno di tutti i suoi tifosi, anche di quelli italiani: via Facebook, la squadra di Monaco ha infatti invitato, in italiano, tutti i suoi sostenitori del Bel Paese a seguire la sfida. D’altra parte, non è soltanto una partita di cartello: è di fatto l’unica.