Stasera Siviglia-Barcellona. Gli andalusi vittima preferita di Messi, a un gol da quota 700

Questa sera (ore 22) il Barcellona cercherà di consolidare il primato in classifica giocando al "Sanchez Pizjuan" contro il Siviglia attualmente terzo. Gara particolarmente importante per Leo Messi, a un solo gol dall'incredibile traguardo delle 700 reti come calciatore professionista, considerando non solo le partite in tutte le competizioni col Barcellona (629) ma anche quelle con l'Argentina (70). Limitandoci alla Liga, Messi ha segnato 440 reti in 476 partite, risultando il massimo marcatore di tutti i tempi. Dietro di lui Cristiano Ronaldo a 311.