Sterling apre al Real Madrid, Guardiola: "Sono certo della lealtà dei miei giocatori"

Raheem Sterling, esterno del Manchester City, non ha negato oggi in un'intervista ad AS di stimare il Real Madrid. Ha elogiato il prestigio del club iberico ma si è detto anche felice di restare ai Citizens. Del tema ha parlato anche Pep Guardiola in conferenza stampa. "I giocatori sono liberi di dire quel che pensano. Sono certo della lealtà dei ragazzi, lo hanno dimostrato per anni. Nessuno sa quel che accadrà, ma sono certo che daranno tutto nei prossimi tre mesi".