Sterling dichiara il suo amore per il Liverpool. E Klopp ci pensa davvero per l'estate

Le dichiarazioni d’amore di Raheem Sterling nei confronti del Liverpool, club grazie al quale si è imposto nel grande calcio prima del passaggio al Manchester City, continuano a tenere banco in Inghilterra. E non solo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, Jurgen Klopp starebbe seriamente valutando la possibilità di fare una proposta per il giocatore nella prossima sessione di mercato.

Una ipotesi, questa, che dall’entourage di Sterling hanno accolto in maniera positiva. “Anche se Raheem è legato al Manchester City - spiega uno degli agenti del calciatore al quotidiano francese -, non ha dimenticato il Liverpool, perché è lì che è diventato chi è, sia come uomo che come giocatore. Certo, ci sono state delle polemiche attorno al suo addio, ma da allora il tempo ha fatto il suo corso e credo che oggi sia tutto possibile".