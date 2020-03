Sterling: "Il Liverpool è sempre nel mio cuore. L'anno prossimo il City reagirà"

vedi letture

Il suo tradimento di cinque anni fa non è ancora stato perdonato dai suoi vecchi tifosi, che non mancano occasione per beccarlo durante le sfide tra Manchester City e Liverpool. Ma Raheem Sterling si sente ancora molto legato ai Reds; il 25enne lo ha confessato in una diretta su Instagram: "Tornerei mai al Liverpool? Sono sempre nel mio cuore. Hanno fatto molto per farmi crescere. Il City reagirà dopo questa stagione".