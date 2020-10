Stielike contro il VAR: "Sta uccidendo il calcio. Lo hanno introdotto dopo l'episodio di Henry"

vedi letture

Uli Stielike, ex giocatore di Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, ha parlato a Marca in vista della sfida di oggi, con uno sguardo anche al Clasico giocato sabato e alle polemiche sull'utilizzo del VAR: "Non c'è una favorita, sono due squadre di alto livello e il Borussia sta vivendo un grande momento. Con Rose si vede bel calcio".

Clasico e VAR: "Il rigore non c'era perché c'era un fallo precedente di Sergio Ramos. Stanno uccidendo il calcio: il nostro è uno sport spontaneo, dove ci devono essere gli errori. Il VAR non mi piace: è stato introdotto dopo lo scandalo del mani di Henry contro l'Irlanda, ma parliamo delle qualificazioni ai Mondiali, un evento unico. Dobbiamo lasciarlo solo per queste situazioni, non dobbiamo usarlo tutti i giorni".