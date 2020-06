Stoichkov e la devozione a Messi: "Darei via la Scarpa d'Oro per fargli vincere un Mondiale"

La devozione di Hristo Stoichkov, leggenda del Barcellona, per l'altra leggenda Lionel Messi è totale. E l'ex calciatore bulgaro in un'intervista a Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad ne ha dato una nuova dimostrazione: "Per vedere felice un amico come Leo, che soffre tanto per non aver vinto un Mondiale, darei via persino la mia Scarpa d'Oro, che vinsi nel Mondiale 1994. Sarebbe stupendo vederlo campione del mondo".