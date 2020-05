Stoichkov: "Se il Barcellona di Guardiola poteva solo vincere, il merito è di Rijkaard"

'Pep raccolse quanto aveva seminato il predecessore Rijkaard'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il Barcellona di Guardiola? Era una squadra pronta per vincere: il lavoro di Pep è stato davvero semplice, visto che conosceva già segreti della Masia. Si è ritrovato fra le mani il team che Rijkaard aveva costruito, portandolo sul tetto d'Europa nel 2006: quei calciatori, con o senza Guardiola, avrebbero vinto ugualmente". Così il bulgaro Hristo Stoichkov, ex attaccante del Barcellona e compagno di squadra di Pep Guardiola, parla dell'ex allenatore dei blaugrana, ai microfoni del Mirror. Pallone d'Oro 1994, Stoichkov è considerato uno dei più grandi calciatori bulgari - e non solo - della storia. "Pep si ritrovò con campioni consolidati come Henry, Deco, Ronaldinho, Marquez, Puyol e Victor Valdes, che formavano una squadra pazzesca - aggiunge -. Gli serviva qualche altra pedina, poi esplosero Messi, Iniesta e Pedro. A quel punto non vincere sarebbero stato impossibile". (ANSA).