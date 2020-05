Stop a fine giugno, 14 giorni di vacanza e nuova preparazione: il piano estivo della Bundesliga

vedi letture

Se non dovessero esserci complicazioni, la Bundesliga terminerà entro la fine di giugno, quando di fatto gli altri campionati saranno appena ricominciati e oltre un mese prima della ripartenza delle competizioni internazionali che vedono coinvolte Bayern Monaco e RB Lipsia per la Champions League e Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Wolfsburg per l'Europa League. Ecco, allora, che sorge un problema legato all'estate. Una questione che necessita di un piano da parte della DFL.

Il piano estivo. In Lega, a quelle latitudini, già si discute di questo tema. L'idea sarebbe quella di terminare la stagione entro fine giugno, mandare i calciatori in vacanza per due settimane e ricominciare a metà luglio con una nuova preparazione, quella per la stagione 2020/21, in modo da farsi trovare pronti e in forma per completare poi anche le competizioni europee a cominciare dalla seconda/terza settimana di agosto.

Problema contratti risolto. C'è un'altra questione da risolvere al riguardo, quella relativa ai contratti che scadranno a fine stagione. La FIFA ha chiarito che i club avranno a disposizione le prestazioni dei calciatori in scadenza fino alla fine della stagione 2019/20, quindi quando termineranno le competizioni internazionali (fine agosto). Per questo, anche dopo le vacanze i calciatori in scadenza torneranno nel vecchio club (ovviamente solo nel caso di Bayern, Lipsia, Eintracht, Leverkusen e Wolfsburg), prima di accasarsi nell'eventuale nuovo sodalizio, per far sì che essi possano disputare Champions ed Europa League ad agosto.