Stop alla Ligue 1, le tv non pagheranno l'ultima tranche da 243 milioni di euro

Niente soldi dalle tv con lo stop al campionato. Questa mattina Canal +, emittente francese che insieme a Bein Sports trasmette le partite di Ligue 1 in Francia, ha mandato una lettera alla Federazione annunciando che non pagherà l'ultima tranche dei diritti televisivi vista la sospensione del campionato dopo la decisione del Governo di vietare tutti gli eventi sportivi fino a settembre.

Dal punto di vista economico, si tratta di una grave perdita per i club di Ligue 1 e Ligue 2: sono, scrive 'l'Equipe', 243 milioni di euro i soldi che non verranno versati nelle casse dei club francesi.