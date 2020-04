Stop campionati in Olanda, CEO KNVB: "Credo non ci fossero alternative"

Il CEO della KNVB Mattijs Manders ha commentato lo stop definitivo ai campionati in Olanda ai taccuini del De Telegraaf: "Terminare un campionato a tavolino è lo scenario peggiore che si possa immaginare ma credo non ci fossero alternative. I club dell'Eredivise non erano tutti d'accordo? Ognuno prende le sue decisioni e molti club si sono astenuti perchè non volevano interferire con la questione promozioni/retrocessioni. Non penso si possa parlare di divisione. Questa era una situazione particolare e la KNVB ha voluto prendere una decisione in ogni caso. L'Utrecht? Stanno cercando di far valere i propri diritti dal loro punto di vista. Questo è diverso dall'essere divisi".