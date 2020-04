Stop Eredivisie, all. De Graafschap: "Meritavamo la promozione. Sono devastato e deluso"

Niente retrocessioni, né promozioni. Lo ha stabilito la Federcalcio olandese oggi, creando ovviamente grande malcontento in quei club di seconda serie che già pregustavano i festeggiamenti. Tra questi, il De Grafschaap allenato da Mike Snoei, che ha commentato la decisione: "Personalmente do la colpa ad Han Berger (ex allenatore della squadra, n.d.r.). Eravamo contenti della sua posizione nella Federazione, ma non ha fatto nulla per salvaguardare il suo vecchio club. Sono deluso da lui, è incomprensibile e bizzarro. Sto ancora tremando, sono distrutto per questo e ne soffrirò. Non ho parlato con i giocatori, ma saranno sicuramente devastati. È davvero ingiusto, meritavamo la promozione. Il risultato di 16 voti a favore e 9 contro sembrava buono, mi fanno incazzare. Non vi era maggioranza, ok, ma hanno scelto di aiutare i club più simpatici. Ho ricevuto oltre 50 messaggi, tutti dello stesso tenore. Questa situazione è incredibile".