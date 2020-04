Stop Eredivisie, AZ deluso per il secondo posto: "La decisione non ci trova d'accordo"

"Siamo delusi. Non volevamo farlo, ma dobbiamo dichiarare di essere in disaccordo con le decisioni prese dalla Federazione in merito all'assegnazione dei posti nelle prossime competizioni europee". Così, Robert Eenhoorn, d.g. dell'Az Alkmaar, ha commentato a caldo il comunicato della KNVB, che ha assegnato alla sua squadra la seconda posizione e quindi la possibilità di giocare il secondo turno preliminare di Champions. Una decisione ritenuta ingiusta, perché l'AZ in classifica è a pari punti con l'Ajax e verrebbe penalizzato dalla differenza reti, nonostante sia in vantaggio negli scontri diretti. "Abbiamo cercato di elaborare diverse proposte, ma non abbiamo ricevuto risposta", ha concluso.