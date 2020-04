Stop Eredivisie. La furia del Cambuur: "Decisione totalmente incomprensibile"

vedi letture

La Federazione olandese ha deciso di mettere la parola fine sulla Eredivisie 2019/20. E' quanto emerge da una riunione che c'è stata quest'oggi tra la KNVB e gli stessi club. Una decisione destinata a causare tante polemiche, specie per le società danneggiate da questo provvedimento. Non ha perso tempo il tecnico del Cambuur, primo in Eerste Divisie (la seconda divisione olandese, ndr), Henk de Jong, che ha annunciato prevedibili azioni legali contro la KNVB: "Normalmente ho tutto il rispetto per chi prende le decisioni nella KNVB. Ma ora è crollato a meno di zero".

Ard de Graaf, direttore sportivo del club, si è così espresso: "È una decisione senza precedenti. Sono sbalordito, la trovo incomprensibile. Perché decidere con due misure? I posti europei vengono assegnati".