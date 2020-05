Stop Ligue 1, il Lione protesta ancora. Houllier: "Decisione affrettata"

Gerard Houllier, consigliere del presidente dell'Olympique Lione Jean-Michel Aulas, in un'intervista a TalkSport si è così espresso circa lo stop definitivo comminato dal governo francese alla Ligue 1: "In Francia hanno deciso di fermarlo, ma secondo me è stata una scelta affrettata. Premier League? Non vedo come il Liverpool non possa essere campione. Lo merita, ci sono 25 punti di vantaggio e, in caso di interruzione, il titolo va assegnato ai Reds".