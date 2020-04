Stop Ligue 1, il Nizza rischia di restare fuori dall'Europa. Rennes ai preliminari di Champions

I campionati in Francia sono ufficialmente interrotti. Lo ha annunciato stasera il presidente della Federcalcio, Noel Le Graet: "Ora dovremo applicare i regolamenti: ci dovrebbero essere quindi due promozioni e due retrocessioni per la Ligue 2, mentre in Ligue 1 avremo due retrocessioni. Per determinare la classifica, conteranno i risultati maturati alla 27esima giornata. A meno che la Coppa di Francia, che è una nostra priorità, non possa essere giocata".

CLASSIFICA STRAVOLTA - Questo cosa comporta? Innanzitutto una classifica diversa, perché il calcolo attuale è eseguito anche sui risultati maturati nel 28° turno, al quale mancava all'appello solo la sfida tra Strasurgo e PSG. Non considerando l'ultima giornata completata, la nuova graduatoria sarebbe la seguente: Paris Saint-Germain 68; Olympique Marsiglia 55; Rennes 47; Lille 46; Lione, Montpellier, Monaco 40; Reims, Nizza, Strasburgo 38; Nantes 37; Bordeaux, Angers 36; Brest 34; Metz 31; Saint-Etienne 29; Dijon, Nimes 27; Amiens 22; Tolosa 13.

VERDETTI - Il PSG sarebbe campione, mentre il Marsiglia sarebbe secondo e qualificato in Champions League. Il Rennes accederebbe ai preliminari, con il Lille ammesso alla fase a gironi dell'Europa League. Più complicato il discorso da questo punto in avanti: la Francia qualifica in Europa League la quarta classificata, insieme alle vincitrici della Coppa di Francia e della Coppa di Lega. Entrambe le competizioni sono ferme alla finale: PSG-Lione in Coppa di Lega e PSG-Saint-Etienne in Coppa di Francia. Qualora queste due gare non dovessero disputarsi e il campionato dovesse essere bloccato alla ventisettesima giornata, il Saint-Etienne non avrebbe nessuna possibilità di giocare in Europa. Spazio allora alle due squadre attualmente al quinto e al sesto posto, cioè due tra Monaco, Lione e Montpellier (la classifica avulsa premierebbe le ultime due). Le Graet ha comunque lasciato aperto uno spiraglio per quanto riguarda la Coppa di Francia, quindi il Saint-Etienne può ancora sperare.

RETROCESSIONI - Pochi dubbi su chi dovrà lasciare la Ligue 1: Amiens e Tolosa scenderanno in seconda serie, rimpiazzate da Lorient e Lens, le prime due della seconda divisione.