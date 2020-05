Stop Ligue 1, il retrocesso Amiens adirà le vie legali per chiedere il campionato a 22 squadre

Senza ombra di dubbio l'Amiens è stato il club più colpito dalla decisione della LFP di chiudere definitivamente la Ligue 1, cristallizzando la classifica, assegnando i titoli e non bloccando le retrocessioni. La squadra di Elsner è retrocessa in Ligue 2, ma non ci sta e lancia il guanto di sfida alle autorità sportive. Dopo aver varato una petizione per richiedere una Ligue 1 a 22 squadre il prossimo anno, i picardi hanno intenzione di adire le vie legali per annullare le decisioni della Ligue de Football Professionel. E' stata fissata per martedì prossimo una conferenza stampa in cui il club francese spiegherà i motivi della sua decisione. A riportarlo è L'Equipe.