Stop Ligue 1, il retroscena: Macron ha sollecitato la decisione di interrompere il campionato

La Ligue 1 si è fermata definitivamente il 30 aprile: la decisione, come sottolinea Le Parisien, è stata presa dalle alte cariche dello Stato francese. Secondo il quotidiano parigino il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron avrebbe sollecitato lo stop del campionato dopo aver parlato anche con Didier Deschamps e Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olympique Marsiglia. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas non sarà soddisfatto, vista la battaglia personale intrapresa per poter far riprendere la stagione.