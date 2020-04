Stop Ligue 1, Villas-Boas: "La decisione più logica in un momento così drammatico"

André Villas-Boas, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha parlato a L'Equipe dopo l'annuncio del governo di porre fine alla stagione calcistica: "Penso che questa sia una decisione completamente logica, perché è troppo presto per riprendere gli allenamenti. Le condizioni di recupero, e in particolare il protocollo stabilito dai medici, erano molto difficili da attuare. Penso che questa sia una buona cosa, va nella direzione del rispetto che dobbiamo avere per le vittime di questo virus, in Francia e nel mondo. Parlerò con il club per vedere cosa succederà ora in merito alla classifica. Questa decisione di sicuro solleverà altri problemi, uno dei quali di natura economica: la ripartizione dei diritti televisivi, perché la sopravvivenza dei club dipende anche da essi. Ma la decisione del governo è logica, rispettosa di ciò che stiamo attraversando in questo momento. La cosa più importante è la salute, è proteggere tutti e le decisioni del governo vanno in quella direzione. Tutti devono essere consapevoli del momento drammatico che stiamo vivendo".