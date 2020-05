Storia di Dortmund-Schalke, tra cani che azzannano giocatori e derby che decretano titoli e retrocessioni

La Bundesliga riparte oggi pomeriggio con il derby della Ruhr fra Borussia Dortmund e Schalke. Di seguito 10 curiosità sull'incontro:

La storia risale al 1925 e dietro la rivalità c'è una questione territoriale, politica, economica: due città che hanno vissuto per anni sull'estrazione del carbone e dell'acciaio. 32 km le distanziano.

Fra le curiosità che rendono l'idea della rivalità fra le tifoserie: la decisione di spostare la curva più calda dei sostenitori del Dortmund nel settore sud del Westfalenstadion, in contrapposizione a quelli dello Schalke, i cui tifosi più accaniti assiepavano la curva nord del Parkstadion.

L'era della Bundesliga ha visto il Borussia Dortmund dominare per i primi anni, con lo Schalke costretto a ingoiare per cinque anni otto sconfitte in dieci partite, prima di trovare il primo successo. Tuttavia lo Schalke, nel 1972, ha ottenuto la vittoria che qualsiasi tifoso sogna: un 3-0 netto in trasferta che si rivelerà importante poiché il Dortmund a fine stagione retrocederà.

Nel 1969 un tifoso del Borussia Dortmund si finse poliziotto e col cane al guinzaglio permise che il suo pastore tedesco mordesse il giocatore dello Schalke 04 Friedel Rausch. Il giocatore, tuttavia, poté continuare a giocare grazie a un'iniezione antitetanica. L'espisodio è costato al giocatore il soprannome Friedel "Bau Bau".

Qualche anno dopo, per vendetta, il presidente dello Schalke Gunter Siebert prese in prestito dallo zoo comunale un leone, pattugliando il campo con esso.

Nel 2007 lo Schalke perde la Bundesliga all'ultima curva, per mano del Borussia Dortmund: al comando del torneo con il vantaggio di un punto sullo Stoccarda, i royal blue perdono il Derby della Ruhr a Dortmund (0-2) venendo scavalcati.

Il Derby della Ruhr è stato anche il teatro del primo gol di Robert Lewandowski. È il 19 settembre 2010 e l'attaccante polacco, entrato dalla panchina, impiega 12 minuti a timbrare il cartellino: il Dortmund vincerà 3-1 alla Veltins Arena.

Uno dei derby più clamorosi è quello del 25 novembre 2011: al Westfalenstadion il Borussia Dortmund segna 4 reti nei primi 25'. Dopo un'ora di gioco il risultato è sempre di 4-0 ma accade da quel momento l'imponderabile: Burgstaller, Harit, Caligiuri accorciano le distanze. E al 94' Naldo fissa il risultato sul 4-4.