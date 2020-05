Strasburgo, giocatori convocati il 12 maggio: al via allenamenti individuali fino al 29

Nonostante il campionato in Francia sia agli archivi, lo Strasburgo organizza la ripresa degli allenamenti. Se il lockdown terminerà l'11 maggio, il club alsaziano convocherà i propri giocatori il giorno successivo. Gli allenamenti si svolgeranno in maniera individuale e a gruppi di sei giocatori con arrivi e partenze cadenzati in modo da non creare assembramenti al centro sportivo. Il 29 maggio è invece previsto il rompete le righe fino al 29 giugno.