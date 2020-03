Strasburgo-PSG rinviata, si temeva esodo dalla zona più colpita della Francia

Una decisione presa per "contrastare il flusso di spettatori provenienti dall'Alto Reno, che sarebbero stati circa un quarto sui 26.000 previsti per la partita". Così, la LFP ha rinviato Strasburgo-Paris Saint-Germain, inizialmente in programma domani alle 17.30. Il Coronavirus, infatti, ha contagiato moltissime persone nella zona dell'Alto Reno, al confine con la regione in cui si trova la città di Strasburgo. La partita allo stadio Meinau "avrebbe probabilmente favorito la diffusione del COVID-19". A riportarlo è Ouest-France.