Studio The Guardian: il Covid ha riportato la Premier agli anni '80. Poco pressing, big chiuse

vedi letture

Interessante studio pubblicato dal quotidiano inglese The Guardian a proposito di quanto e come la pandemia da Coronavirus abbia inciso e stia incidendo sul calcio che si ammira in Premier League. Cominciando dal pressing: rivoluzionato una dozzina d'anni fa da Guardiola, e recentemente arma di fortuna di Klopp, questo fondamentale così importante nel calcio moderno è molto più difficile da applicare se i ritiri pre-stagionali sono stati nulli o quasi. In supporto, i dati: se nella stagione 2018/19, l'ultima intonsa dal Covid, le pressioni medie a partita erano 173.7 per squadra, oggi il numero è crollato a 134.2, che è il 22,7% di pressione apportata mediamente in meno da ciascuna compagine del massimo campionato inglese. "Sembra di essere tornati indietro di vent'anni, o fino agli anni Ottanta", è un altro dei passaggi nel report, che cita anche l'attitudine conservativa delle big come ulteriore elemento d'analisi. Con molti big match che sono finiti 0-0, si legge, è il ritorno delle grandi squadre che, pur superiori all'avversario, giocano un calcio maggiormente chiuso e privo di rischi. Quasi come se il virus avesse d'un sol colpo cancellato, o comunque messo in un angolo, quarant'anni di progressi del calcio.