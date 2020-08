Suarez a un passo dall'addio: un gol ogni 120', il Barça perde il 2° miglior marcatore della storia

Luis Suarez non rientra più nei piani del Barcellona. Il giocatore uruguaiano, arrivato dal Liverpool nell'estate 2014, è a un passo dall'addio: le prossime ore saranno decisive, con i legali che cercheranno di gestire al meglio la risoluzione del contratto. Salvo clamorosi ribaltoni, il centravanti sudamericano saluterà il club dopo aver messo a segno 198 gol in 283 partite, ovvero una media di 0.7 gol per ogni match (e uno ogni 120'). Koeman però non guarda in faccia nessuno, nemmeno la storia: il Barcellona, con ogni probabilità, perderà il suo secondo miglior marcatore della storia.