Suarez-Atletico, il Barça blocca tutto? Pistolero furioso: possibile una sua conferenza stampa

La vicenda Suarez continua a far discutere in Spagna. Nelle ultime ore il Barcellona ha bloccato il trasferimento del Pistolero all'Atletico Madrid: il presidente dei catalani Bartomeu avrebbe impedito la cessione ai colchoneros, scatenando il malumore dell'attaccante uruguaiano. Suarez pensa di aver già fatto uno sforzo per trovare un accordo sulla buonuscita, dunque il dietrofront del club non è piaciuto al calciatore.